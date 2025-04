Calcio

CESANO MADERNO – Niente da fare per il Dal Pozzo domenica pomeriggio sul campo del Cesano Maderno: è finita 2-0 per i branzoli di casa. Si giocava per la 29′ giornata nel girone R di Seconda categoria.

Risultati

29′ giornata: Aurora Desio-Db Cesano Maderno2-0, Celtica-Figino 1-2, Cesano Maderno-Dal Pozzo 2-0, Cogliatese-Molinello 3-1, Giussano-Polisportiva Di Nova 1-2, Novedrate-Mascagni 0-1, Stella Azzurra Arosio-Polisportiva Veranese 1-2, Virtus Cermenate-Varedo 4-2.

Classifica

Virtus Cermenate 62 punti, Polisportiva Di Nova 60, Cesano Maderno 56, Polisportiva Veranese 54, Figino 53, Dal Pozzo 52, Aurora Desio 50, Giussano 49, Cogliatese 43, Molinello 37, Db Cesano Maderno 34, Varedo 30, Novedrate 27, Celtica 21, Mascagni 15, Stella Azzurra Arosio 11.

(foto: saluto finale ai tifosi da parte dei giocatori della Frazione calcistica Dal Pozzo, impegnati sul campo di Cesano Maderno)

13042025