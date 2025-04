Cronaca

CESATE – Attimi di apprensione nella mattinata di ieri in piazza della Pace a Cesate, dove una donna di 60 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava lungo la sede stradale.

L’allarme è scattato intorno alle 11.15. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce viola oltre a una pattuglia dei carabinieri della cCmpagnia di Rho, allertata per i rilievi del caso. La donna, nonostante l’impatto, non è stata trasportata in ospedale, probabilmente dopo essere stata valutata e assistita direttamente sul posto dai sanitari.

Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto, su cui stanno effettuando accertamenti i militari dell’Arma. Piazza della Pace si trova in una zona centrale del paese, spesso molto frequentata anche da pedoni e ciclisti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

14042025