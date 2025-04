Città

SARONNO – Idee, visioni e proposte concrete per il futuro della città. È quanto ha messo nero su bianco Confcommercio Ascom Saronno nel documento presentato oggi dal presidente Andrea Busnelli nella sede di via Ferrari, affiancato dai vicepresidenti Fabio Paticella e Fabio Galanti. Un vero e proprio piano d’azione pensato per accompagnare il dibattito in vista delle elezioni comunali: il testo sarà infatti consegnato nei prossimi giorni a tutti i candidati sindaco, con l’obiettivo di avviare un confronto diretto su temi strategici per lo sviluppo della città.

Durante l’incontro, Busnelli ha anche lanciato un appello a commercianti e imprenditori: “Associarsi a Confcommercio non significa solo accedere a servizi, ma far sentire la propria voce, contribuire al cambiamento e trasformare le idee in realtà”.

Qui di seguito il documento completo con tutte le proposte di Confcommercio per la Saronno di domani.

PREMESSA

Saronno è una città che occupa una posizione strategica nel nostro territorio, crocevia naturale tra le province di Varese, Como, Milano e Monza Brianza. Il suo collegamento ferroviario, tra i più efficienti e frequentati della Lombardia, unito alla presenza di un tessuto economico vivace, le conferisce un potenziale unico per diventare nuovamente un punto di riferimento per tutto il comprensorio saronnese.

Tuttavia, la città si trova oggi a dover affrontare sfide cruciali: la riduzione del numero dei negozi di vicinato, il calo di attrattività commerciale e urbana, la crescente percezione di insicurezza, e la necessità di una gestione più integrata della mobilità. Il futuro di Saronno dipenderà dalla capacità della prossima Amministrazione di affrontare queste criticità con una visione moderna e attenta ai bisogni del territorio.

In qualità di associazione di categoria che rappresenta imprese, professionisti e lavoratori autonomi del commercio, turismo e servizi, Confcommercio Ascom Saronno intende fornire ai candidati alla carica di Sindaco un documento propositivo che possa ispirare interventi concreti e sostenibili per rilanciare l’economia urbana e migliorare la qualità della vita in città.

1. Nodo ferroviario e sicurezza in stazione

La stazione ferroviaria di Saronno è una delle più frequentate dell’intera Lombardia, con un flusso di oltre 190.000 treni all’anno. Tale centralità dovrebbe rappresentare un asset per la città anche in considerazione del progetto “Saronno City Hub”, un volano per l’attrattività commerciale, residenziale e turistica. Al contrario, oggi la zona stazione è spesso percepita come criticità anziché un valore aggiunto per la città.

Confcommercio Saronno propone:

Investimenti per la riqualificazione dell’area stazione, migliorando l’accessibilità, la pulizia, l’illuminazione pubblica e l’arredo urbano. Un accesso ordinato e sicuro è il primo biglietto da visita per chi arriva in città.

Realizzazione di parcheggi per pendolari nelle aree adiacenti alle stazioni cittadine, anche attraverso partenariati pubblico-privati, per agevolare la sosta e disincentivare la sosta selvaggia nei quartieri limitrofi.

Richiesta formale e strutturata per l’istituzione di un presidio della Polizia Ferroviaria (Polfer): la presenza fissa delle forze dell’ordine all’interno o in prossimità della stazione è indispensabile per garantire sicurezza a pendolari, residenti e attività commerciali limitrofe.

2. Area Ex Isotta Fraschini: rigenerazione urbana e sostenibilità

Lo sviluppo dell’area Ex Isotta Fraschini è destinato a ridefinire profondamente l’assetto urbanistico della città. Per evitare l’effetto “città nella città”, è fondamentale progettare un quartiere integrato, connesso al resto del tessuto urbano.

Confcommercio Saronno propone:

Evitare la creazione di una “Saronno 2” scollegata dal cuore della città: il nuovo quartiere deve essere pensato come parte integrante del sistema urbano e non come comparto autonomo.

Pianificazione urbanistica integrata, che preveda un collegamento strutturale con tutti i quartieri della città, attraverso percorsi ciclopedonali, trasporto pubblico e servizi pubblici (scuole, trasporti, sanità).

Sviluppo dell’area attraverso una visione complessiva comprendente anche le altre zone facenti parte dell’accordo di programma, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato tra le funzioni residenziali, commerciali e produttive.

Valutazione preventiva dell’impatto sulla viabilità e sui servizi pubblici per evitare congestioni e carenze che danneggerebbero tutta la comunità.

3. Mobilità, viabilità e parcheggi

Una città accessibile sotto ogni forma è una città viva. Per rendere Saronno facilmente raggiungibile e fruibile da residenti, visitatori e clienti, serve un piano integrato di mobilità urbana e intercomunale.

Confcommercio Saronno propone:

Attivazione di un tavolo permanente di coordinamento con i Comuni limitrofi per pianificare in modo condiviso la viabilità extraurbana anche in previsione dei nuovi interventi di riqualificazione nel resto del saronnese.

Potenziamento del trasporto pubblico locale, con corse frequenti, tariffe accessibili e collegamenti efficienti tra periferie, centro e zone commerciali.

Realizzazione di parcheggi di interscambio con navette gratuite ecosostenibili per collegare il centro città alle zone di sosta periferiche, favorendo la riduzione del traffico e la sosta breve per lo shopping.

Piano parcheggi aggiornato con: eventuali nuove aree di sosta strategiche, soprattutto in prossimità del centro storico e delle zone commerciali; revisione della gestione della ZTL per facilitare l’accesso e migliorare la fruibilità, senza penalizzare le attività economiche; introduzione di tecnologie digitali per la gestione smart della sosta e l’informazione in tempo reale sugli stalli liberi.

4. Decoro urbano, illuminazione pubblica e sicurezza

Una città curata è una città vissuta. La qualità dello spazio pubblico incide direttamente sulla percezione di sicurezza, sulla vivibilità e sul benessere sociale.

Confcommercio Saronno propone:

Piano di manutenzione costante dell’arredo urbano, del verde pubblico e della pulizia delle strade, con attenzione anche ai quartieri residenziali e alle vie commerciali.

Potenziamento dell’illuminazione pubblica per garantire visibilità e sicurezza nelle ore serali, sia nelle aree centrali che periferiche.

Recupero e riutilizzo degli spazi urbani oggi abbandonati o sottoutilizzati, attraverso progetti culturali, sportivi e aggregativi in sinergia con le realtà del territorio.

Potenziamento del controllo del territorio grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine e associazioni di categoria per una risposta più rapida ed efficace.

Richiesta formale per l’apertura di un commissariato di Polizia a Saronno, che rappresenterebbe un presidio fondamentale per la sicurezza reale e percepita. Un comprensorio come quello saronnese deve avere un punto di Polizia.

5. Valorizzazione dell’economia di prossimità

Il commercio di vicinato è un elemento essenziale per la vitalità economica e sociale della città. Va sostenuto e rilanciato con strumenti moderni, semplificazioni amministrative e azioni coordinate con l’associazione di categoria.

Confcommercio Saronno propone: