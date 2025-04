Città

SARONNO – Un palco, un pubblico attento e i protagonisti della campagna elettorale pronti a raccontare la loro visione per il futuro della città: torna “Saronno sul palco”, l’atteso confronto tra i candidati sindaco, diventato ormai una vera e propria tradizione cittadina grazie all’impegno del Rotary Club Saronno e di Confcommercio Ascom Saronno, con la collaborazione de ilSaronno.

L’iniziativa, che ha l’obiettivo di offrire ai cittadini uno strumento per vivere le elezioni in modo consapevole e ai candidati l’occasione di presentarsi, riparte dal buon risultato del 2020, quando – durante l’emergenza sanitaria – il confronto pubblico venne comunque garantito.

Sul palco del Teatro Giuditta Pasta, martedì 6 maggio alle 21, saliranno i candidati alla poltrona di primo cittadino per confrontarsi su temi come urbanistica, sicurezza, eventi e futuro della città: Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno Sicura), Ilaria Pagani (Pd, Tu@Saronno, Insieme per Crescere), Augusto Airoldi (Saronno civica, Percorso Democratico) e Rienzo Azzi (FI, FdI, Lega).

A moderare il confronto sarà la direttrice di ilSaronno, Sara Giudici, che commenta: “Siamo felici come redazione di contribuire a un momento così importante per la vita cittadina: un’occasione per conoscere meglio i progetti, i programmi e le persone che si candidano a guidare Saronno”.

“Il Rotary Club Saronno – spiega il presidente Andrea Brianza – si è sempre messo al servizio della città per offrire un’occasione di confronto in vista del voto: un momento per ascoltare idee e progetti dei candidati sindaco. Crediamo che un dialogo costruttivo e leale tra i candidati sia il modo migliore per avviare una collaborazione basata sulle regole e sul reciproco rispetto. Puntiamo sulla concretezza e ci auguriamo che, al termine della serata, i saronnesi abbiano un’idea chiara della visione di città di ciascun candidato, in relazione alle sfide che attendono Saronno. Per questo lasciamo la parola ai candidati, nella speranza che a prevalere siano le proposte migliori per il futuro della nostra città”.

“Un momento di confronto è sempre un’occasione di crescita – rimarca Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Ascom Saronno – In questo caso rappresenta un’opportunità per cittadini e imprenditori di conoscere da vicino i candidati, e per l’intera città, che ha la possibilità di riflettere sui temi che riguardano il suo presente e il suo futuro. Per questo, come Confcommercio Ascom Saronno, abbiamo scelto di contribuire alla realizzazione di questo appuntamento”.

L’incontro, realizzato con la collaborazione del Teatro Giuditta Pasta, sarà aperto al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Un’occasione da non perdere per partecipare da vicino a uno dei momenti più significativi della campagna elettorale.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09