GERENZANO – Alfa Acquedotto, il gestore idrico della provincia di Varese, dedica un piccolo ma denso video informativo al fontanile di San Giacomo, presente nel parco dei Mughetti di Gerenzano.

Il video è stato girato sul posto, corredato dalla spiegazione di Antea Franceschin circa la storia e l’utilizzo di questi piccoli ecosistemi creati dall’uomo: “Veniva usato per utilizzare l’acqua di falda facendola risalire, così da poter irrigare i campi anche in inverno. Ma quali sono i vantaggi di questa soluzione ingengeristica, nota già nel Medioevo? Le acque sorgive sono limpidissime e hanno una temperatura costante di circa 10 gradi. Inoltre, con la pratica agricola della coltivazione chiamata “a marcita”, allagando i campi anche in inverno, si ottiene foraggio verde perfino durante i mesi più freddi.”

“La testa del Fontanile di San Giacomo, dove ci troviamo oggi – così si commenta nel video – è collocata nel Comune di Gerenzano ed alimenta una roggia che scorre verso sud, fino al centro abitato di Uboldo. La localizzazione di questa risorgiva è particolare, poiché si trova più a nord rispetto alla “linea dei Fontanili” della pianura lombarda”.

“Oggi la coltivazione a marcita non è più diffusamente utilizzata, eppure esistono ancora reti di canali che servono a preservare ecosistemi molto particolari, chiamati prati umidi“.

QUI IL VIDEO

