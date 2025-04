Saronnese

GERENZANO – A partire da mercoledì 16 aprile sarà attiva la nuova casetta dell’acqua in piazza Alberto da Giussano (piazza mercato). Il servizio sarà gestito da Aqvagold.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il giorno 10 maggio 2025, con distribuzione di omaggi e offerte vantaggiose per tutti i cittadini.

Alla nuova casetta sarà possibile acquistare l’acqua: con monete, tramite tessera prepagata (il costo della tessera è di 2.50 euro e sarà acquistabile alla casetta), oppure con pagamento smart tramite app Ios/Android.

Il costo dell’acqua sarà di 7 centesimi/litro, sia per la naturale che per la frizzante.

Nei giorni che precedono l’inaugurazione, i cittadini in possesso della tessera del precedente gestore (Proacqua) che non l’hanno ancora restituita, potranno riconsegnarla all’ufficio igiene ambientale del comune di Gerenzano: in cambio riceveranno la nuova tessera con litri di acqua in omaggio.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio igiene ambientale al numero 02.96399107 oppure all’indirizzo email [email protected].

L’ufficio rimarrà aperto nei seguenti orari: martedì e venerdì accesso libero dalle 9 alle 13; ⁠lunedì, mercoledì, giovedì (mattina), sabato su appuntamento.

(foto d’archivio)

