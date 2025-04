Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 13 aprile, l’attenzione si è concentrata su un inseguimento terminato a Turate, sull’allarme per un incendio a ridosso del centro e sul successo di un evento musicale dedicato ai giovani. Spazio anche alla cultura con la mostra sull’Isotta Fraschini e alla politica con l’apertura della sede della coalizione di Novella Ciceroni.

Un’auto ha forzato un posto di blocco a Saronno ed è fuggita ma la polizia locale è riuscita a fermarla a Turate dopo un inseguimento. A bordo due persone entrambe fermate.

Buona partecipazione per l’aperitivo musicale al Benet2, che ha visto protagonisti i giovani in una serata ricca di incontri, musica dal vivo e idee per nuove iniziative nel cuore della città.

Attimi di apprensione in centro per un principio d’incendio scoppiato vicino al gazebo: fumo e fiamme sono stati notati dai volontari, che hanno lanciato l’allarme permettendo un rapido intervento dei pompieri.

Emozione e memoria nella mostra dedicata all’Isotta Fraschini: numerosi ex dipendenti e cittadini hanno rivissuto un pezzo importante della storia locale grazie a fotografie e testimonianze.

Prima sede elettorale a Saronno: è quella di Obiettivo Saronno

