Cronaca

RHO – Hanno scavalcato la recinzione del cantiere in pieno giorno, ma l’intervento tempestivo della vigilanza ha fatto fallire il tentato furto. È successo ieri, domenica 13 aprile, poco prima delle 15, all’interno di un’area edile in provincia di Milano.

Tre uomini incappucciati e vestiti di scuro sono riusciti a introdursi nel cantiere, muovendosi tra le attrezzature e i materiali, probabilmente alla ricerca di oggetti di valore da sottrarre. I loro movimenti sono però stati immediatamente notati dagli operatori della centrale operativa Sicuritalia, che stavano monitorando in diretta le telecamere di sorveglianza.

Ricevuto l’allarme, sono state inviate sul posto diverse pattuglie di guardie giurate, mentre contemporaneamente venivano allertate le forze dell’ordine e il responsabile della struttura. I malviventi hanno tentato la fuga, ma due di loro sono stati bloccati e affidati ai carabinieri per le verifiche di rito.

Secondo un primo sopralluogo, i danni arrecati risultano contenuti e il furto è stato sventato. Sul caso proseguono gli accertamenti per identificare anche il terzo complice e chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09