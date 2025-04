Cronaca

LONATE CEPPINO – Brutto incidente ieri mattina, domenica 13 aprile, durante la Piccola San Geo, storica manifestazione ciclistica del calendario juniores varesino. Una caduta di gruppo ha coinvolto cinque giovani atleti, che hanno riportato traumi e contusioni di media entità.

L’episodio si è verificato intorno alle 10.30 durante un tratto in discesa di via Della Costa, lungo la strada provinciale che attraversa il territorio di Lonate Ceppino. I corridori stavano affrontando una curva quando, per cause in corso di accertamento, sono finiti rovinosamente a terra.

Immediato l’intervento dei soccorritori, che hanno prestato le prime cure agli atleti feriti e li hanno poi trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, ma le conseguenze della caduta sono comunque significative. L’organizzazione ha deciso di annullare la gara, con il rientro anticipato dei partecipanti a Busto Arsizio, punto di partenza e arrivo della competizione.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e il recupero delle biciclette danneggiate, causando qualche disagio alla circolazione nella zona.

