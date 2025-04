ROVELLO PORRO – Viste le temperature insolitamente basse di questi giorni, il Comune di Rovello Porro ha disposto la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento, sia pubblici che privati, fino a mercoledì 30 aprile compreso.

La decisione è stata presa in considerazione del persistente maltempo, che sta interessando la zona con piogge diffuse, cielo coperto e valori termici ben al di sotto della media stagionale. Secondo le previsioni meteorologiche, anche nei prossimi giorni non si registreranno miglioramenti significativi, con condizioni che continueranno a rendere necessario il riscaldamento degli ambienti.

La proroga riguarda tutto il territorio comunale e consente l’accensione degli impianti per un massimo di 7 ore giornaliere, come previsto dalla normativa in caso di deroghe per condizioni climatiche eccezionali.

L’amministrazione invita i cittadini a un uso responsabile del riscaldamento, pur riconoscendo l’esigenza di garantire condizioni di comfort, soprattutto in abitazioni occupate da anziani, bambini o persone fragili.

(foto archivio: a Rovello Porro via libera a tenere i termosifoni accesi)

15042025