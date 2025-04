SARONNO – “Sarà dimezzato il collegamento Saronno-Milano Centrale“. È la denuncia rilanciata dalla lista civica Insieme per Crescere, che interviene sulle ultime decisioni in tema di trasporto ferroviario sottolineando “la scarsa attenzione della Giunta regionale di centrodestra” e “l’azione troppo timida dell’Amministrazione Airoldi”. Il riferimento è all’accordo tra Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana per il periodo 2026-2030, che prevede, una volta completato il quadruplicamento Rho-Parabiago, lo spostamento del collegamento ferroviario tra Milano Centrale e Malpensa sulla tratta Rho-Gallarate, abbandonando così il transito da Saronno.

“Collegamento ferroviario con Milano Centrale e Malpensa. È ora di darsi una mossa!”: è l’emblematico titolo della nota.

Secondo Insieme per Crescere, la questione non ha ricevuto la giusta attenzione. “È passata a nostro avviso troppo sotto silenzio l’analisi proposta dal portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno in merito a un recente accordo tra Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana circa lo sviluppo del servizio ferroviario tra il 2026 e il 2030, accordo sottoscritto senza alcun confronto con la società civile e i rappresentanti politici territoriali.”

L’intesa prevede che, una volta completato il quadruplicamento Rho-Parabiago, la situazione sia modificata: “L’Accordo mette nero su bianco l’intenzione di Regione, non appena sarà completato il quadruplicamento Rho-Parabiago, di spostare il collegamento tra Milano Centrale e Malpensa sul tratto Rho-Gallarate, in sostituzione dell’attuale servizio, che transita da Saronno. Il collegamento tra Saronno e Milano Centrale sarà dimezzato (frequenza da 30’ a 60’), così come i collegamenti con Malpensa, che risulteranno garantiti solo dai convogli in partenza da Cadorna, passando, quindi, da 4 a 2 all’ora.”

Le compensazioni previste non sembrano sufficienti. “A fronte di questa perdita, Saronno avrà minime parziali compensazioni, con nuovi collegamenti verso la rete ferroviaria del nord ovest (Gallarate e lago Maggiore), interessanti, sì, ma non certo strategici per lo sviluppo economico del nostro territorio.”

Pur riconoscendo l’utilità generale dell’opera, Insieme per Crescere sottolinea che ciò non può avvenire a scapito del territorio saronnese. “Ovviamente, non ci sfugge che i necessari interventi di potenziamento della tratta ferroviaria tra Gallarate e Rho e il connesso collegamento tra Gallarate e l’aeroporto di Malpensa creeranno nuove opportunità per lo sviluppo della mobilità in Lombardia, ivi compreso il collegamento col polo fieristico di Rho. È però innegabile la rilevanza per l’intero territorio saronnese di un collegamento ferroviario con le principali stazioni milanesi e, da lì, con i treni nazionali e internazionali. Altrettanto si può dire in riferimento all’importanza degli attuali collegamenti con Malpensa nell’inserire la nostra città nel circuito degli eventi fieristici e nel collegare il nostro territorio col resto d’Europa e del mondo.”

La civica sottolinea come l’azione politica e l’attenzione al tema sia mancata finora. “La decisione di Regione Lombardia è il risultato di una Giunta regionale di centrodestra poco attenta alle istanze del nostro territorio e di un’azione troppo timida da parte della passata amministrazione saronnese a guida Airoldi nel far valere tali istanze sui tavoli che contano.”

Per questo Insieme per Crescere annuncia il proprio impegno per invertire la rotta. “L’impegno della lista Insieme per Crescere sarà quello di tutelare gli interessi dei cittadini saronnesi e del sistema economico del nostro territorio, chiedendo a Regione di ridiscutere le proprie scelte per fare in modo che i prossimi potenziamenti infrastrutturali ferroviari non si trasformino in una penalizzazione per la nostra città.”

E conclude indicando il tema come centrale nella propria proposta elettorale. “Ilaria Pagani e la nostra coalizione, che ne sostiene la candidatura, hanno voluto farne un punto qualificante del nostro programma.”

