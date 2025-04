Cronaca

SARONNO – Giornata impegnativa per i soccorritori quella di domenica 13 aprile, con due distinti interventi di emergenza a Saronno nel giro di poche ore, entrambi per incidenti stradali che hanno coinvolto pedoni e una ciclista.

Il primo episodio si è verificato in via Dante Alighieri, intorno alle 11.20. Un uomo di 56 anni e una donna (età non precisata) sono stati investiti da un veicolo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, attivata dalla Soreu dei Laghi, insieme alla polizia locale per i rilievi. Le condizioni delle persone coinvolte sono risultate fortunatamente non gravi: uno dei feriti è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Saronno.

Poco più tardi, alle 15.35, si è reso necessario un altro intervento, questa volta in viale Giulio Cesare, per una caduta da bicicletta. A farne le spese è stata una donna di 59 anni, soccorsa sul posto da un’ambulanza di base inviata da Azzate e allertata dalla Soreu dei Laghi, con il supporto dei vigili del fuoco. La ciclista, dopo la valutazione sanitaria, è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Saronno.

In entrambi i casi, le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per accertare le dinamiche dei due episodi.

(foto archivio)

14042025