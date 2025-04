Città

SARONNO – Una vera e propria rimpatriata quella di venerdì mattina all’istituto tecnico industriale “Giulio Riva” di Saronno, quando una classe di periti meccanici diplomati nell’anno scolastico 1969/70 ha deciso di visitare, dopo tanti anni, i laboratori della scuola di via Carso.

Una visita attesa e lungamente preparata, che finalmente si è concretizzata: una ventina di ex studenti, ormai pensionati, ha varcato dopo 55 anni la soglia del loro vecchio istituto, ritrovandolo certamente rinnovato soprattutto per quanto riguarda i laboratori. Stessi spazi, ma ovviamente arredi, attrezzature e macchinari nuovi e all’avanguardia.

Tanti ricordi e aneddoti, e un po’ di commozione, durante la visita: gli ex studenti si sono informati sui nuovi indirizzi di studio e sulle prospettive dell’istruzione tecnica, per poi intrattenersi brevemente con i ragazzi di alcune classi. La visita si è poi conclusa con l’immancabile foto ricordo nel cortile della scuola.

“La nostra scuola – ha commentato la dirigente Monica Maria Zonca – fa questo effetto: si rimane legati al Riva per tutta la vita. Non a caso questa non è la prima classe di ex studenti ormai pensionati che viene a trovarci. Per loro un piacere, e per noi un onore”.

