SARONNO – Un calendario fitto di attività, laboratori e incontri sta scandendo le prime settimane di vita del nuovo Centro per la Famiglia, già diventato punto di riferimento per genitori, ragazzi e caregiver dell’ambito territoriale di Saronno. Dopo il taglio del nastro a dicembre 2024, il progetto ha ora preso pieno slancio, offrendo spazi di ascolto, confronto e sostegno per tutte le fasce d’età.

Le iniziative già avviate riflettono l’obiettivo fondamentale del centro: creare un luogo inclusivo e accogliente, pensato per intercettare i bisogni delle famiglie e promuovere una crescita collettiva.

Tra le prime proposte, si è distinto il progetto “Siblings”, dedicato ai fratelli e sorelle di persone con disabilità: i prossimi incontri sono in programma il 10 e il 24 maggio, articolati in tavoli di lavoro al mattino e al pomeriggio, mentre per i ragazzi dai 15 ai 17 anni è previsto un laboratorio esperienziale sabato 17 maggio, dalle 14.30 alle 18.30, all’EduLab in via Galileo.

In ordine cronologico, sabato 12 aprile alle 14, l’EduLab del Granello in via Torricelli ospiterà un confronto sul tema delle demenze, condotto da uno psicologo esperto. Spazio anche ai più piccoli: nei pomeriggi di mercoledì 16 e 23 aprile, dalle 16.30 alle 17.30, all’X2 di via Amendola, prenderanno vita i Laboratori di primavera, dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Parallelamente, dal 16 aprile, al nido Pettirosso di via Ariosto a Caronno Pertusella, parte il ciclo “Genitori in campo“, con incontri mensili rivolti a mamme e papà di pre-adolescenti e adolescenti, guidati da una psicologa e un’assistente sociale.

A chiudere il programma dei prossimi mesi, “Emozioni in gioco”, un percorso di quattro appuntamenti pensato per i bambini dai 5 ai 7 anni, che potranno esplorare il mondo delle emozioni attraverso il gioco: le date previste sono 29 aprile, 27 maggio, 5 e 19 giugno, sempre all’X2 di via Amendola, dalle 16.30 alle 17.30.

Il Centro, in attesa della sua collocazione definitiva al piano terra dell’edificio X2 in via Amendola (quartiere Matteotti), è attualmente attivo il martedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12, nella sede temporanea di via San Giacomo 6/8. Qui, famiglie e cittadini possono trovare il supporto di educatori, psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti e assistenti sociali, oltre a informazioni su mediazione familiare, sostegno alla genitorialità e servizi dedicati ai caregiver.

Il progetto è frutto di una co-progettazione condivisa tra i sei comuni dell’ambito di Saronno (Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo), in collaborazione con la cooperativa Il Granello, la Fondazione Profumo di Betania Onlus e il Villaggio SOS.

Tutte le attività sono gratuite, ma è richiesta l’adesione preventiva. Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare il numero 333 8030572 o l’indirizzo email [email protected].

(foto d’archivio)

