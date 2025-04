Cronaca

SARONNO – Si sono dileguati nella notte prima che arrivasse la pattuglia dei carabinieri. Il riferimento va all’episodio di violenza scoppiato all’improvviso nelle prime ore di domenica 13 aprile in via Maestri del lavoro. Qui una ragazza è stata importunata da alcuni individui. A prendere le sue difese è intervenuto un amico, che si è ritrovato coinvolto in una lite poi degenerata in un’aggressione.

Secondo quanto ricostruito, attorno alle 3.24, la situazione sarebbe precipitata dopo un alterco verbale: il ragazzo intervenuto in difesa dell’amica è stato colpito da alcune persone che, subito dopo, si sarebbero allontanate prima dell’arrivo dei carabinieri della compagnia di Saronno.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Viola di Cesate ma nessuno ha voluto farsi medicare né ha accettato il trasporto in ospedale. Nonostante le contusioni riportate, infatti, il giovane ha rifiutato le cure sul posto.

I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire ai responsabili dell’aggressione, che si erano già dileguati all’arrivo della pattuglia.

