SARONNO – La pioggia ferma la camminata per la pace. È stata annullata l’iniziativa “Se vuoi la pace, prepara la pace”, prevista per mercoledì 16 aprile e dedicata agli studenti delle scuole saronnesi. La decisione è arrivata in seguito alle previsioni meteo che annunciano maltempo proprio nelle ore in cui si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione.

Un annuncio che ha suscitato grande dispiacere tra organizzatori e partecipanti: “C’era tanta attesa per questo momento condiviso – spiegano i promotori – ma le condizioni meteo non permettono di garantire lo svolgimento in sicurezza. Siamo comunque felici dell’entusiasmo con cui le scuole e i ragazzi avevano aderito e speriamo di poter riproporre presto un’occasione simile”.

Il corteo, con partenza da piazza Libertà e arrivo all’oratorio, avrebbe coinvolto alunni e insegnanti delle scuole di Saronno, uniti in un messaggio collettivo di pace e nonviolenza. Momento centrale dell’evento sarebbe stata la “catena umana” guidata dal gruppo “Donne in cerchio per la Pace”, con la musica dal vivo della band Statick del liceo G.B. Grassi.

L’iniziativa era promossa dal coordinamento “4 passi di pace” con la collaborazione di numerose realtà del territorio: Acli Saronno, Anpi Saronno, Aps Gianni Ballerio ETS, Auser Saronno, Asvap4, Avulss Saronno, Centro di Incontro, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Emergency gruppo di Saronno, Givis, Gruppo Alice, Il Sandalo Equosolidale, L’isola che non c’è, Masci Saronno, Pastorale Migranti Zona IV, ResQ, Equipaggio di Terra Saronno, Semplice Terra, Sulle Orme di Maria Lattuada e Villaggio Sos Saronno.

Nonostante l’annullamento, resta forte il messaggio che l’iniziativa voleva trasmettere: costruire insieme un futuro senza guerre, fatto di rispetto e solidarietà.

