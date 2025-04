Solaro

SOLARO – A partire da martedì 18 marzo e fino a mercoledì 16 aprile, sarà attivo un punto di appoggio per le famiglie che intendono presentare la domanda di contributo per la Dote sport 2024, relativa all’anno sportivo 2024/2025.

L’iniziativa, promossa da Regione Lombardia con il sostegno del Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si rivolge alle famiglie interessate a ottenere un contributo per le attività sportive dei propri figli. L’accesso al servizio sarà possibile solo su appuntamento, attraverso i centri Family Hub – Centro per la Famiglia.

Il punto di appoggio sarà operativo a Solaro, ogni lunedì dalle 14.30 alle 17.30: il servizio Informagiovani e Informafamiglie in piazza Cadorna 1. L’attività è completamente gratuita e ha l’obiettivo di facilitare l’invio delle domande tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi, offrendo un accompagnamento personalizzato alle famiglie.

Per fissare un appuntamento è possibile contattare l’hub Solaro ai numeri 388.327.8154 / 338.818.8286, o mandando una mail all’indirizzo [email protected]

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Comuni Insieme, Piano di Zona, Intrecci, Solidarietà in Rete, Koinè cooperativa sociale e Spazio Giovani.

