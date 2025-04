Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Ha mantenuto la calma e ha sventato la truffa dello specchietto grazie alla prontezza di spirito e all’intervento della polizia locale. È successo nella mattinata di venerdì 11 aprile, attorno alle 11, quando un pensionato è stato preso di mira mentre percorreva via San Giorgio a bordo del suo Fiat Doblò.

“Mi sono accorto che sucedeva qualcosa di preoccupante quando ho visto l’uomo che discuteva – racconta un passante che ha assistito alla parte finale del raggiro – ma poi fortunatamente è arrivata la polizia locale. La chiamata dell’anziano ha davvero risolto tutto”.

Il tentativo di raggiro è scattato nei pressi della chiesa di San Giorgio: un oggetto è stato lanciato da un’Alfa Romeo nera contro la portiera anteriore destra del Doblò, provocando un rumore secco, come se si fosse verificato un impatto tra veicoli. Subito dopo, il conducente dell’Alfa – un giovane – ha inseguito il pensionato, intimandogli di fermarsi e accusandolo di aver causato un danno alla sua auto.

L’anziano, però, non si è lasciato ingannare: intuendo si trattasse di un tentativo di truffa, ha immediatamente contattato il comando della polizia locale. La sola telefonata alle forze dell’ordine è bastata per mettere in fuga il presunto truffatore, che si è dileguato prima dell’arrivo della pattuglia.

L’episodio è stato segnalato alle autorità, che ora stanno cercando di identificare il giovane a bordo dell’Alfa nera e verificare eventuali collegamenti con altri casi simili sul territorio.

