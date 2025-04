Altre news

SARONNO – Lunedì 31 marzo 2025, secondo le previsioni di 3B meteo, Saronno sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Sono previsti 21mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, mentre la minima si attesterà a 12°C. I venti saranno deboli, provenienti da est-nordest al mattino e da est nel pomeriggio. È prevista un’allerta meteo per pioggia. A causa delle piogge previste, si raccomanda di prestare attenzione e di evitare attività all’aperto. Lo zero termico si attesterà a 2409 metri.

Secondo il commento del previsore di 3B meteo, un’area di bassa pressione abbraccerà la Lombardia, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali, le zone pedemontane-alte pianure, le Prealpi occidentali e orientali, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Sulle basse pianure orientali, la giornata sarà perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Sulle Orobie e le Alpi Retiche, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali e lo zero termico si aggirerà intorno ai 2400 metri.

Nel tradatese e nella zona delle groane, così come a Lazzate, si prevede una giornata simile a Saronno, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge per l’intera giornata. Le temperature saranno leggermente inferiori, con una massima di 12°C a Lazzate e Tradate e una minima tra gli 11°C e i 12°C.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.