Calcio

SOLARO – Ferma l’Eccellenza per una domenica di riposo, il Fbc Saronno ha giocato sabato in amichevole contro il Fucina, e perso 2-1.

Per il resto, tornando alla stagione ufficiale, in serie D vittoria della Varesina che resta così in zona playoff.

In Promozione vittorie importanti per Universal Solaro (foto) e Ceriano Laghetto.

In Prima categoria successo per l’Sc United che torna così al comando della classifica, e intanto la Gerenzanese festeggia la matematica salvezza.

In Seconda categoria, vittoria del Cistellum bel derby con la Pro Juventute; sconfitta per il Dal Pozzo in trasferta a Cesano Maderno.

Passo falso allo scadere, invece, per l’Amor sportiva.

Nel basket serie B Nazionale, ritorno al successo per l’Az Robur Saronno contro Desio.

E l’intervista al coach roburino Stefano Gambaro.

ed al giocatore Gabriele Pellegrini.

Nel softball, affermazione dell’Inox Team Saronno contro la Rheavendors Caronno.

Nel volley maschile serie B, vittorie per Saronno, Caronno e Limbiate.

