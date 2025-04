Volley

CARONNO PERTUSELLA – Alla 23′ giornata il cmpionato di volley maschile serie B: nel fine setitmana spicca il netto successo interno della Rossella Ets Caronno contro l’Ag Milano mentre equilibrato e combattuto è stato il match della Miretti Limbiate in casa contro Ciriè con successo dei limbiatesi, sempre primi in solitaria. In uno dei derby del girone vittoria interna del Saronno sullo Yaka Malnate.

Risultati

Rossella Ets Caronno-Ag Milano 3-0, Miretti Limbiate-Ciriè 3-2, Sant’Anna-Alto Canavese 3-2, Vero Monza-Val Chisone 3-1, Pallavolo Saronno-Yaka Malnate 3-1, Impresind Desio-Novi 3-1, Garlasco-Parella Torino 3-0.

Classifica

Miretti Limbiate 51 punti, Garlasco 49, Ciriè 48, Pallavolo Saronno 47, Rossella Ets Caronno 43, Parella Torino 41, Sant’Anna 40, Vero Monza 37, Yaka Malnate 33, Novi 29, Alto Canavese 28, Impredind Desio 19, Va Chisone 12, Ag Milano 6.

(foto Giovanni Pini: immagine di gruppo della Rossella Ets Caronno vincintrice in casa contro l’Ag Milano)

14042025