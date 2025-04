Politica

SARONNO – Un momento di confronto tecnico e specialistico, promosso da Forza Italia, per riflettere sulle nuove prospettive di gestione del welfare locale: si tiene lunedì 14 aprile alle 21 a Villa Gianetti, in via Roma, l’incontro pubblico intitolato “Welfare e territorio: la Fondazione di partecipazione”.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

L’iniziativa è rivolta in particolare ad amministratori, esperti e operatori del settore ed è pensata per approfondire il modello della fondazione di partecipazione, già adottato con successo in altri contesti come Varese. Si tratta di un ente senza scopo di lucro che integra elementi pubblici e privati, promuovendo un approccio partecipato e flessibile alla gestione dei servizi sociali e culturali.

Tra i relatori attesi: Giovanna Scienza, presidente della Fondazione Felicita Morandi; Marco Reguzzoni, presidente del Parco e Museo del Volo Volandia; Marta Gilli, già presidente del consiglio comunale di Saronno; e Giuseppe D’Elia, docente di diritto pubblico all’Università dell’Insubria.

Rienzo Azzi, tra i promotori, sottolinea come per Saronno sia importante valutare questo strumento, che coniuga efficienza gestionale e controllo pubblico: “E’ un’occasione per acquisire informazioni e opportunità che poi condividerà con la coalizione in modo da valutare ricaduta sulla nostra città”. L’incontro si inserisce in un percorso di approfondimento promosso da sui temi del welfare Forza Italia.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09