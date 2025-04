Città

SARONNO – A Saronno, in via San Giuseppe 41, c’è un luogo speciale dove la passione per i libri incontra il desiderio di aiutare gli altri. Si tratta di “Io sono il tuo libro – La biblioteca del cuore“, l’iniziativa promossa da Saronno Point Odv, che apre le porte ogni giovedì e sabato dalle 15 alle 18.

Il progetto nasce dall’idea di trasformare la lettura in un gesto di generosità. Tutti i volumi presenti nel catalogo provengono da donazioni e possono essere portati a casa con un’offerta libera. Il ricavato viene interamente destinato al sostegno delle attività dell’associazione, impegnata in prima linea nel supporto ai malati oncologici.

La biblioteca non è soltanto uno spazio di raccolta, ma anche un’occasione per prendersi cura di sé attraverso la lettura. Un libro, come ricorda lo slogan dell’iniziativa, è “zucchero per la mente“. Io sono il tuo libro è quindi molto più di un semplice angolo di lettura: è un invito a partecipare a un gesto concreto di solidarietà, regalando a se stessi il tempo per un buon libro e contribuendo, allo stesso tempo, a una causa importante.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09