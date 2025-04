Altre news

SARONNO – Mercoledì 16 aprile 2025, secondo le previsioni di 3B meteo, Saronno sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 32mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, mentre la minima si attesterà a 13°C. I venti saranno moderati da est al mattino e da est-sudest nel pomeriggio. È prevista un’allerta meteo per pioggia. Si raccomanda di prestare particolare attenzione ai fenomeni temporaleschi previsti in serata. Lo zero termico si attesterà a 2505 metri.

Secondo il commento del previsore di 3B meteo, un’area di bassa pressione abbraccerà la Lombardia, determinando una giornata di tempo instabile con piogge ed acquazzoni, in momentanea attenuazione pomeridiana. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali e sulle Prealpi occidentali la giornata sarà perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Sulle basse pianure orientali i cieli saranno molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. Sulle zone pedemontane-alte pianure i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio. Sulle Orobie e le Prealpi orientali i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Sulle Alpi Retiche le nubi saranno in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. I venti saranno moderati orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali e lo zero termico si aggirerà intorno ai 2550 metri.

Nel tradatese si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 62mm di pioggia e i venti saranno forti da est-sudest al mattino e forti da sud-est nel pomeriggio. A Lazzate si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 28mm di pioggia e i venti saranno moderati da est al mattino e tesi da est-sudest nel pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

