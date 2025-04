Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Incidente ieri mattina in via Bergamo, davanti alla Riva Acciai, lungo l’ex statale Varesina – in quel tratto via Bergamo – alla periferia di Caronno Pertusella.

Un uomo di 30 anni, alla guida di un monopattino, è entrato in collisione con un camion per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenute l’auto infermieristica di Saronno e la Sos di Uboldo. Il giovane, cosciente ma con un trauma a una gamba, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Saronno.

Il sinistro si è verificato alle 7-45, il ferito – con lesioni e contusioni varie – è stato traspotato all’ospedale di Legnano.

(foto archivio)

