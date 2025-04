SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista Saronno civica a sostegno di Augusto Airoldi.

Saronno è in fermento per l’appuntamento elettorale di fine maggio e a testimoniarlo sono le numerose idee e proposte che ogni giorno arrivano alla mail [email protected] attivata dalle liste che sostengono la candidatura di Augusto Airoldi, Saronno Civica e Percorso Democratico. Mentre il dibattito sul futuro di Saronno si infiamma sulla stampa e sui social, è fondamentale volgere lo sguardo al presente e al recente passato, per conoscere ciò che è stato realizzato e come le esigenze dei cittadini sono state tradotte in progetti amministrativi.

Un esempio concreto di come l’Amministrazione abbia saputo ascoltare e tradurre in realtà i sogni è il luogo di aggregazione per i giovani saronnesi chiamato BeNet2, sede di un evento che ha riscosso successo proprio pochi giorni fa. Nato da una precisa richiesta dei giovani al Comune, lo Spazio BeNet2 è il risultato di una virtuosa collaborazione tra cittadini e amministrazione: grazie al lavoro degli assessori Francesca Pozzoli (lavori pubblici) e Gabriele Musarò (politiche giovanili), uno spazio da tempo inutilizzato (ex sede Asl) è stato trasformato in un ambiente su misura per le esigenze dei nostri ragazzi, con aree dedicate allo studio, alla musica e ad attività culturali. Va anche sottolineato che i giovani sono stati coinvolti direttamente nella progettazione degli spazi interni, proprio per valorizzare al massimo l’aspetto partecipativo dell’iniziativa.

Questi valori, ascolto – partecipazione – risposte concrete, hanno guidato l’Amministrazione Airoldi anche nel modo di affrontare con determinazione la questione cruciale del Malpensa Express, tema su cui una lista civica ha posto l’attenzione in questi giorni, con una narrazione parziale e datata, probabilmente frutto di una scarsa conoscenza degli sviluppi istituzionali. La verità è che la Giunta regionale a guida Lega aveva deciso già tre anni fa di deviare da Saronno a Rho la corsa del Malpensa Express per Milano Centrale e l’Amministrazione Airoldi si è mossa con tempestività e decisione. Immediatamente, a partire dal 2022, il sindaco Airoldi ha portato le preoccupazioni della città e del territorio circostante direttamente al presidente Fontana, ottenendo una prima risposta: la promessa di collegamenti sostitutivi.

Questo non è stato un punto d’arrivo, ma l’inizio di diverse iniziative finalizzate a difendere gli interessi dei saronnesi. L’Amministrazione ha continuato a monitorare la situazione, lavorando per scongiurare uno scenario che avrebbe danneggiato la mobilità, l’ambiente e l’economia dell’intera area. Ma le risposte che arrivano dalla Giunta Fontana, sostenuta dal centrodestra, continuano ad essere parziali e insufficienti, segno di un evidente disinteresse a Saronno e all’ampio territorio del Saronnese.

L’attenzione dell’Amministrazione Airoldi, invece, è sempre stata rivolta alla cura e alla soddisfazione delle esigenze dei cittadini. Fatti, non parole, sono stati e sono il motto della coalizione che sostiene Airoldi e che si presenta alle elezioni con un bilancio di risultati concreti e positivi.