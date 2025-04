Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Da questa settimana è operativa in comune una nuova assistente sociale. Monica Zanetti è stata selezionata come collaboratrice esterna per ricoprire un incarico di 12 ore settimanali con il quale si occuperà in maniera specifica di assistenza domiciliare, servizio pasti pronti a domicilio e servizio di custodia sociale, recentemente attivati dall’amministrazione comunale.

La nuova assistente sociale, andrà inoltre a svolgere attività di segretariato sociale nelle giornate di apertura la pubblico, ampliando così la possibilità di accoglienza, ascolto, informazione, orientamento e primo filtro per i cittadini che si rivolgono ai servizi sociali.

“Il nuovo incarico affidato a Zanetti ribadisce la costante attenzione dell’Amministrazione comunale alle esigenze dei cittadini sul fronte sociale, che si concretizza con l’attivazione dei nuovi servizi a disposizione delle persone con maggiori difficoltà”, spiega l’assessora ai Servizi sociali e Vicesindaca, Francesca Sulis.

