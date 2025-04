Sport

CERIANO LAGHETTO – Si è conclusa con grande partecipazione e spirito sportivo la sesta edizione del campionato nazionale Asi di kick boxing – Coppa Lombardia Laksa, andata in scena domenica nella palestra comunale di via Stra Meda. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama degli sport da combattimento, che ha visto la presenza di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane.

L’iniziativa, organizzata dal Rambo Special Fight Club di Ceriano Laghetto, attivo al centro civico Dal Pozzo sotto la guida del maestro Enrico Perego, è stata riconosciuta ufficialmente dall’Asi (Associazioni sportive e sociali italiane) ed è inserita nel circuito nazionale Laksa Italia. La manifestazione ha anche avuto il sostegno istituzionale del comune di Ceriano Laghetto, del Coni (Comitato regionale Lombardia Monza e Brianza) e della regione Lombardia.

Nel corso della giornata, le competizioni si sono svolte su cinque tatami allestiti all’interno della palestra, con gare suddivise in cinque diverse specialità di combattimento “light”. Il livello tecnico elevato, l’atmosfera di fair play e l’entusiasmo del pubblico hanno reso l’evento un vero successo. Particolarmente toccante è stata la dedica dell’evento alla memoria di Giampietro Perego, figura storica nel mondo delle arti marziali italiane, a cui è stata intitolata la manifestazione.

Tra i partecipanti, molti giovani e giovanissimi atleti, a partire dai sei anni, si sono distinti per talento e determinazione, confermando l’importanza di occasioni come questa per la crescita sportiva e personale dei più giovani. Sei i titoli di Campione della Lombardia assegnati, a testimonianza del prestigio raggiunto dalla competizione.

(foto d’archivio)

