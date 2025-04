Politica

SARONNO – “Serve un cambio di metodo, non solo di programma”: con queste parole Oriella Stamerra, esponente del Pd ha espresso il suo chiaro sostegno a Ilaria Pagani, candidata sindaca per Pd, Tu@Saronno e Insieme per crescere. L’endorsement è arrivato nel corso della presentazione ufficiale della candidatura di Pagani, tenutasi a Villa Gianetti.

“Ho lavorato con Ilaria Pagani per quattro anni e mi sono trovata bene – ha dichiarato Stamerra – nonostante le difficoltà che ci sono state riconosco che il suo approccio al lavoro sociale, basato sulla coprogettazione, è stato positivo. Ed è questo l’aspetto che mi fa dire che può essere la persona giusta per governare la città”.

Nel suo intervento, Stamerra ha sottolineato le criticità vissute nella fase finale del mandato amministrativo: “Non si può arrivare alla fine con persone e consiglieri stanchi e non ascoltati. A volte si è preferito il programma alle persone. Questo atteggiamento va cambiato: bisogna condividere, bisogna ascoltare”.

Pur manifestando dispiacere per le divisioni interne all’area di centrosinistra, l’esponente Pd ha ribadito l’importanza di costruire un progetto credibile e coeso: “In tanti anni di esperienza amministrativa ho capito che servono tre cose: un programma serio, una squadra coesa e la capacità di confronto con la città”.

Infine, prima di un forte applauso che ha unito la sala, un richiamo al ruolo delle associazioni come punti di riferimento fondamentali: “La città non è un’entità astratta. Le associazioni rappresentano un capitale umano e sociale che va valorizzato, superando eventuali chiusure autoreferenziali”.

