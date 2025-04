Politica

SARONNO – “La Lega è garanzia per uno sviluppo sostenibile della città nella coalizione di centro destra che sostiene convintamente il candidato Rienzo Azzi.” È quanto afferma il segretario cittadino della Lega Angelo Veronesi, che rivendica i risultati ottenuti negli anni di amministrazione Fagioli sul fronte della rigenerazione urbana.

“Il nostro sindaco emerito Alessandro Fagioli, la ex assessore all’urbanistica Lucia Castelli e gli ex presidenti della commissione urbanistica Davide Borghi e Angelo Veronesi hanno dimostrato coi fatti che è possibile recuperare le aree dismesse”, ha proseguito.

Veronesi ha ricordato l’attività svolta dalla Lega alla guida del Comune. “L’amministrazione leghista è riuscita in 5 anni a far bonificare e a approvare i progetti per 9 ex aree dismesse, consegnando ai cittadini una città più pulita, sicura e con nuovi alloggi con priorità per i saronnesi.”

Un impegno anche sul piano del confronto con i privati. “Siamo stati baluardo della legalità e della chiarezza con gli imprenditori edili. Non abbiamo mai arretrato e non arretreremo sulla necessità che è il Comune a stabilire quale è il bene pubblico.”

Critiche all’attuale amministrazione sul caso dell’ex Isotta Fraschini: “L’ex Isotta Fraschini è una delle ultime aree dismesse. L’amministrazione Airoldi-Pagani ha litigato e litiga ancora perché non hanno voluto confrontarsi in modo chiaro né fra di loro, né con la città e nemmeno con l’imprenditore coinvolto.”

Veronesi sottolinea la necessità di una visione chiara. “Bisogna parlare chiaro” afferma. E rilancia: “Alla città serve un nuovo polo di terziario avanzato in stazione per avere più posti di lavoro in città. La Regione Lombardia di Attilio Fontana vede in Saronno il polo centrale tra gli aeroporti Berlusconi di Malpensa e Caravaggio di Orio al Serio, visto che è prevista una linea di collegamento ferroviario. Bisogna saper sfruttare questa opportunità.”

Nel suo intervento, anche un richiamo all’uso delle aree rigenerate. “Non bisogna pensare a costruire solo residenziale per i cittadini di Milano. I cittadini saronnesi e le giovani coppie cercano alloggi fuori Comune perché mancano abitazioni a Saronno. L’Isotta Fraschini potrà garantire nuovi alloggi con priorità per i saronnesi residenti, per chi lavora a Saronno e per chi trasferitosi in passato fuori città vuole tornare nella nostra comunità locale.”

Infine, una proposta per accompagnare il ritorno delle famiglie. “Sono necessari nuovi servizi e una nuova scuola per le nuove famiglie che decideranno di tornare a risiedere a Saronno.”

Lo sguardo si allarga al futuro. “Il nuovo polo Mind nell’ex area Expo 2015, dove si trasferirà l’Università degli Studi di Milano e il Politecnico di Bovisa, può essere occasione per la città di un nuovo studentato.” Conclude: “La città può rivitalizzarsi con l’afflusso di studenti e di nuove famiglie, di nuovi cittadini che lavorano nel polo di terziario avanzato in stazione.”

