Varesotto

GALLARATE – Un articolato caso di usura è stato scoperto dalla guardia di finanza di Varese: tre persone, due commercialisti e un imprenditore, tutti residenti a Gallarate, sono state denunciate al termine di un’indagine condotta dalla Compagnia di Gallarate.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima è un imprenditore novarese in difficoltà, che si era rivolto al proprio commercialista di fiducia dopo essersi visto negare ulteriori finanziamenti dalle banche. Con l’azienda in grave crisi finanziaria e fortemente indebitata, l’uomo cercava liquidità per tentare un rilancio e garantire un futuro lavorativo ai figli coinvolti nell’attività di famiglia.

Da qui sarebbe scattato il meccanismo di usura scoperto dalle fiamme gialle, ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7Y

(foto archivio)

15042025