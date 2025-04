GARBAGNATE MILANESE – Un violento incendio ha completamente distrutto il chiosco del Parco delle Querce di via Kennedy. Le fiamme, divampate in pochi minuti, hanno avvolto la struttura – di proprietà comunale ma affidata in gestione a un privato – riducendola in cenere. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse ad altre aree del parco, ma l’odore acre di fumo ha svegliato diversi residenti. Il fatto è accaduto l’altra notte.

Il chiosco, molto frequentato anche da saronnesi durante i mesi primaverili ed estivi, aveva riaperto i battenti solo pochi giorni fa, il 7 aprile, con una nuova gestione e la denominazione “Chiringuito Chiosco Le Querce”. I danni sono molto consistenti.