GERENZANO – È stata posizionata in piazza Alberto da Giussano, conosciuta come piazza Mercato, la nuova casetta dell’acqua di Gerenzano. Ancora coperta in attesa dell’attivazione, entrerà in funzione mercoledì 16 aprile, come comunicato dall’Ufficio Igiene Ambientale del Comune.

La struttura va a sostituire quella dismessa a fine marzo e sarà gestita da un nuovo fornitore, con l’obiettivo di migliorare il servizio. In arrivo anche indicazioni sulle modalità d’uso e su come recuperare l’eventuale credito residuo delle vecchie tessere.

La casetta dell’acqua resta un servizio molto apprezzato dalla comunità, utile e sostenibile, a beneficio di tutti i cittadini.

(foto: la nuova casetta dell’acqua appena collocata a Gerenzano)

