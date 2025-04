Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 14 aprile, spiccano i disagi annunciati per i collegamenti ferroviari con Milano, un’aggressione notturna in centro, e le iniziative in vista delle prossime elezioni amministrative. Interesse anche per l’incontro degli ex studenti dell’Itis Riva e per la visione proposta da Confcommercio per il rilancio della città.

La riduzione dei treni sulla tratta Saronno-Milano Centrale ha suscitato preoccupazioni: Insieme per Crescere critica duramente il silenzio della Regione e dell’amministrazione, denunciando il rischio di isolamento per studenti e lavoratori.

Un ragazzo è stato aggredito nel centro di Saronno mentre tentava di difendere un’amica durante una lite con un altro giovane: è stato trasportato in ospedale con ferite alla testa.

Confcommercio ha incontrato i candidati alle prossime elezioni comunali presentando un documento con proposte e visioni per il rilancio di Saronno, puntando su sicurezza, decoro e attrattività commerciale.

Dopo 55 anni, gli ex studenti dell’Itis Riva sono tornati tra i banchi per una giornata di ricordi e abbracci: l’iniziativa ha riportato in aula diverse generazioni legate dalla stessa esperienza scolastica.

Si terrà martedì 6 maggio, al teatro Pasta, il confronto pubblico tra i candidati sindaco di Saronno: l’appuntamento è promosso da alcune realtà civiche e sarà aperto alla cittadinanza.

