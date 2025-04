Città

SARONNO – Tenacia, determinazione, resilienza. Grazie a queste doti, Laurence Balestrini si è reso autore della sua ennesima impresa sportiva, tornando ad assaporare la gioia di salire sul podio più bello del mondo, quello dell’autodromo nazionale di Monza. Il pilota saronnese è infatti riuscito a raddrizzare un weekend inizialmente partito in maniera sfortunata, visto l’incidente di cui si è reso protagonista nelle prove libere di venerdì alla Variante Ascari, conquistando il terzo posto nella Feature Race di Domenica sia nella graduatoria Gentleman che in quella platinum. Un bel modo per iniziare la stagione a bordo della sua Dallara F317 di Formula 3, che lascia ben sperare in vista del prosieguo del campionato.

Il motorsport è talvolta capace di regalare delle pagine memorabili, soprattutto quando dei risultati apparentemente impossibili vengono ottenuti grazie alla forza di volontà di uomini ricchi di passione, talento ed entusiasmo. Una storia che Laurence Balestrini e il team Viola Formula Racing hanno saputo interpretare nel migliore dei modi in occasione del fine settimana disputatosi a Monza, che ha aperto la stagione 2025 del campionato Topjet Formula 2000. Tutto è infatti partito nelle prove libere del venerdì mattina, quando l’ex campione italiano di Formula Renault è finito violentemente contro le barriere alla variante Ascari, uno dei punti più impegnativi del circuito brianzolo. Fortunatamente, il pilota non ha riportato alcuna conseguenza

dal punto di vista fisico, ma non altrettanto è valso per la sua monoposto, che ha invece riportato seri danni sia nella zona posteriore che nella fiancata di destra.

Una situazione apparentemente disastrosa e irrecuperabile, visto il poco tempo a disposizione prima delle gare. Ma Balestrini e lo staff del team capitanato da Andrea Viola non si sono persi d’animo, rimboccandosi le maniche e rimettendosi subito al lavoro per rimettere in sesto la vettura. Un lavoro di riparazione che ha costretto lo staff del Viola Formula Racing a fare le ore piccole, in una vera e propria corsa contro il tempo che non è bastata al pilota per evitare di saltare le sessioni in programma nella giornata di Sabato, ovvero la qualifica e la Sprint race. Nella mattinata di domenica, però, i lavori sono stati ultimati con l’arrivo degli ultimi pezzi di ricambio, con Balestrini che si è calato nell’abitacolo della sua vettura per affrontare la Feature

race da 30’ partendo dall’ultima posizione.

Una rimonta che il pilota saronnese ha dovuto affrontare con l’ulteriore incognita dell’asfalto bagnato, che ha reso la pista particolarmente insidiosa obbligando la direzione gara a dare il via alle spalle della safety car. Balestrini ha però messo a frutto tutta la propria esperienza e, nonostante i pochi chilometri percorsi al cospetto degli avversari, si è reso protagonista di una bellissima rimonta che lo ha visto rimontare numerose posizioni. Il risultato finale sotto la bandiera a scacchi ha premiato la prestazione di pilota e team, con un doppio terzo posto conquistato nelle classi Gentleman e Platinum che hanno ripagato di tutto il lavoro svolto nel corso del weekend.

Laurence Balestrini: “E’ stato un fine settimana trascorso quasi sulle montagne russe. Una vera e propria altalena di emozioni, che ci ha portato con il ritrovarci alle prese con una monoposto semi-distrutta nella giornata di venerdì al doppio podio conquistato domenica. La nostra tenacia è stata ripagata da questo risultato, reso possibile anche grazie alla spinta ed al supporto delle tante persone che sono venute a trovarmi in Autodromo per fare il tifo per me. Il lavoro del team Viola Formula Racing, poi, è stato davvero encomiabile: i tecnici sono riusciti a ricostruire la vettura ed a renderla ben bilanciata per la gara di domenica, nonostante non avessimo mai provato prima in condizioni di asfalto bagnato. Siamo partiti dal fondo attorno alla trentesima posizione, con l’obiettivo principale di verificare che fosse tutto a posto, ma giro dopo giro sono riuscito ad acquisire sempre maggiore fiducia con le gomme rain, superando diversi avversari sino a conquistare questo risultato che ci rende molto felici. Sono weekend come questi che alimentano il fuoco della nostra passione e che ci consentono di guardare avanti con entusiasmo e fiducia sempre maggiori. Un ringraziamento va al team, agli sponsor e a tutti coloro che mi hanno supportato nel weekend: non vediamo l’ora che arrivi il prossimo appuntamento al Mugello, dove contiamo di spingere la

monoposto sempre più al limite e toglierci altre soddisfazioni.”

Laurence Balestrini tornerà in pista nel secondo round stagionale della Topjet Formula 2000, in programma al Mugello circuit nel weekend del 9-11 maggio. Per ulteriori informazioni è possibile visitare anche la pagina Facebook del pilota ‘Laurence Balestrini, Racing driver’ ed il sito web www.laurencebalestrini.it.