Cronaca

LENTATE SUL SEVESO – Momenti di paura ieri pomeriggio a Lentate sul Seveso, dove un uomo di 32 anni e il figlio di appena 2 anni sono stati investiti mentre attraversavano via Vittorio Veneto. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.20: sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze e un’automedica inviate da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), inizialmente in codice rosso, oltre ai carabinieri della Compagnia di Seregno.

Il padre e il piccolo, dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente.

(foto archivio: ambulanza e automedica durante un precedente intervento sul territorio)

15042025