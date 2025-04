Comasco

LOMAZZO – Un’importante operazione di rigenerazione urbana è in corso a Lomazzo, dove l’ex area industriale Henkel sarà trasformata in un nuovo “polo multifunzionale sostenibile”. Il progetto, promosso dalla società Lomazzo Development e curato nella parte commerciale dal Gruppo Gabetti, riguarda una superficie di oltre 43 mila metri quadrati, con 35 mila metri quadrati di potenziale edificabile.

I dettagli del progetto

Grazie alla recente variante al Pgt (il Piano di governo del territorio), l’area è stata classificata come ambito di rigenerazione urbana, aprendo la strada a un intervento a uso misto. Il 40 per cento degli spazi sarà destinato al residenziale, mentre il restante ospiterà attività commerciali, ricettive, sportive e per il benessere.

Situata a soli 400 metri dalla stazione ferroviaria, con collegamenti diretti a Milano e Como, la zona punta a diventare un nuovo quartiere connesso e ricco di servizi per i cittadini.

