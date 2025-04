Città

SARONNO – Per la restante parte della giornata di oggi 15 aprile si prevedono precipitazioni sparse ed intermittenti nel pomeriggio, in nuova intensificazione e anche a carattere di rovescio in serata, in particolare sui settori occidentali della regione e sulla fascia Prealpina. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Per la giornata di domani 16 aprile sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, più sparse e deboli su pianura orientale e alta Valtellina, più insistenti e a tratti forti, localmente temporalesche, sui settori occidentali della regione e sulle Prealpi. Venti in rinforzo da est dalla notte e primo mattino su pianura, Appennino e Garda; sui rilievi settentrionali venti forti da Sud in quota (oltre 1500 metri), tendenti nella giornata a rinforzare parzialmente anche alle quote inferiori e a disporsi da est-sud-est.

15042025