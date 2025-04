iltra2

MORAZZONE – Vandali in azione al parco di via Mugnai, dove ignoti hanno danneggiato alcune strutture nelle prime giornate di primavera. A segnalarlo è stato l’assessore al Territorio e all’Ambiente Matteo Bianchi, che ha denunciato l’episodio sui social parlando di “maleducazione sfogata sul patrimonio di tutti”. Sono in corso le verifiche delle immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di risalire ai responsabili. “Chissà se, una volta riconosciuti, sarà possibile correggere la loro educazione” ha aggiunto l’assessore.

La questione della sicurezza urbana è stata affrontata anche nel consiglio comunale in programma per la serata di ieri, lunedì 14 aprile, con l’approvazione del nuovo regolamento sulla videosorveglianza.

