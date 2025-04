Cronaca

SARONNO – Dalla stazione di Saronno Sud, alle trafficate strade del Saronnese fino alla chiesetta di Sant’Antonio, qui oggi, martedì 15 aprile, sono stati affissi gli striscioni della campagna del gruppo 100% Animalisti contro la macellazione pasquale degli agnelli.

Tra i messaggi comparsi in città si leggono slogan come: “Fermiamo la strage. Salviamo gli agnelli. 100% Animalisti-Nzt”, “No al massacro degli agnelli. 100% Animalisti-Nzt” e “No alla strage degli agnelli! Gesù era uno di noi! 100% Animalisti”.

L’iniziativa, spiegano gli attivisti in una nota, rientra in una mobilitazione nazionale per sensibilizzare contro la tradizione pasquale del consumo di carne di agnello. “Il massacro degli agnelli per il pranzo di Pasqua – hanno dichiarato – è una barbarie che va fermata. È un retaggio arcaico che nulla ha a che vedere con i valori della vita e della compassione”.

Nel volantino allegato agli striscioni, si legge inoltre: “Gesù non ha mai ordinato sacrifici di animali, anzi predicava amore e rispetto per tutte le creature”.

Gli striscioni, ben visibili e posizionati in punti strategici come la stazione ferroviaria e vie di passaggio, hanno attirato l’attenzione di passanti e pendolari. L’azione è stata condotta con l’obiettivo – spiegano gli attivisti – “di toccare le coscienze e portare cambiamento, partendo dalle scelte quotidiane di ciascuno”.

