Cronaca

SARONNO – Un cavo elettrico che sfiammava ha richiesto lunedì 15 aprile, l’intervento urgente della squadra del distaccamento di Saronno dei vigili del fuoco in via Larga. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando alcuni passanti hanno notato scintille provenire da un cavo aereo: la situazione ha immediatamente fatto scattare la mobilitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e la polizia locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, chiudendo al traffico l’intero tratto di via Larga, dal bar Gatsby fino a via Prampolini. La misura si è resa necessaria per consentire l’intervento dei tecnici dell’Enel, arrivati sul posto per eseguire le operazioni di verifica e ripristino della linea.

Alle 18.50 le operazioni erano ancora in corso, con i tecnici impegnati a riportare la situazione alla normalità. Nessuna persona è rimasta ferita e non si segnalano danni a cose, ma l’intervento ha causato inevitabili disagi alla viabilità della zona nelle ore di punta.

La riapertura della strada sarà disposta al termine delle operazioni, appena sarà garantita la piena sicurezza dell’impianto.

