SARONNO – Tutto esaurito martedì 8 aprile al cinema Silvio Pellico per il film “Il monaco che vinse l’Apocalisse”, proiettato in anteprima saronnese.

“E’ stata un’occasione unica, in cui ho incontrato un pubblico meraviglioso – ha commentato il regista del film Jordan River – un pubblico attento e sensibile, che è rimasto inchiodato in sala anche a fine proiezione per partecipare al dibattito che ha suscitato il film”.

A contribuire alla curiosità e al coinvolgimento degli spettatori è stata anche la presenza del regista e della sceneggiatrice Michela Albanese.

“Questa pellicola infonde una particolare energia interiore, quasi soprannaturale, che giunge nello spirito di ciascuno” ha sottolineato River, ricordando a dimostrazione i vari interventi da parte del pubblico.

Il film è incentrato sulla figura dell’abate Joachim (Gioacchino da Fiore) vissuto nel XII secolo, descritta in un mix tra l’aspetto biografico, quello storico e quello fantastico trascendente delle sue profezie. “Per la scrittura di questo film abbiamo lavorato a più mani, con il supporto veramente prezioso della medievista Valeria De Fraja, del filosofo Andrea Tagliapietra e di altri scrittori – rivela Michela Albanese – e la capacità del regista nel dare ad ogni fase realizzativa un senso e un’anima ci ha semplicemente appassionati al cammino di speranza di Gioacchino, facendoci scoprire molte cose inedite sulle vicende che lo hanno coinvolto”. Una di queste, che solleva ancora molti interrogativi, riguarda la mancata canonizzazione del monaco.

“Nel 1202, data di morte di Gioacchino da Fiore, il potere di indicare la santità di una persona era nelle mani del vescovo del luogo – spiega la sceneggiatrice – che allora era l’arcivescovo Luca Campano, suo discepolo e scriba, che ne scrisse la biografia e raccolse quanto necessario per il riconoscimento nonché notizia di tutti i suoi numerosi miracoli.”

“In vita e anche dopo la morte, Gioacchino era quindi una persona già santa, visto che un affresco della fine del secolo XVI riportava la sua figura con l’aureola. Quindi, evidentemente, nei suoi confronti è stata commessa un’ingiustizia molto grave, non riconoscendogli la santità. Il film, in qualche modo – confida Michela Albanese – gli rende giustizia”.

Un riconoscimento “sostanziale” per Gioacchino da Fiore è arrivato recentemente da Papa Francesco, che lo ha preso come esempio affermando che “seppe indicare l’ideale di un nuovo spirito”.

“Pensavamo di realizzare un’opera capace di aiutare l’essere umano a liberare lo spirito dagli orpelli del tempo. Quello che ne è uscito fuori non è solo un film, ma un’esperienza e un viaggio interiore. Joachim (Gioacchino da Fiore), dopo 800 anni riesce così ancora a sorprendere tutti conclude Jordan River, che non risparmia i suoi ringraziamenti alla città che con tanta sensibilità ha accolto la sua opera e alle associazioni Ricchizza e L’Aquilone che, insieme ad altre associazioni saronnesi, hanno organizzato e sostenuto l’evento, con l’augurio che il film venga presto inserito anche nella normale programmazione cinematografica della città.

