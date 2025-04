Cronaca

SARONNO – Si è conclusa con una lite la serata di un uomo di 42 anni che, in evidente stato di ebbrezza, che ha urtato un gruppo di ragazzi all’esterno di un locale notturno. Il gesto, probabilmente involontario, ha provocato una discussione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica intorno alle 2.49. La centrale operativa Areu ha attivato un’ambulanza della Croce rossa di Saronno che ha prestato le prime cure all’uomo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della compagnia di Saronno dei carabinieri per ricostruire l’accaduto e riportare la calma.

L’uomo, dopo essere stato valutato dal personale sanitario, è stato accompagnato all’ospedale di Garbagnate Milanese per accertamenti, in codice verde. Non risultano altri feriti e non ci sono state ulteriori conseguenze.

Sempre nella stessa notte un ragazzo era stato aggredito dopo aver preso le difese di un’amica importunata da alcuni coetanei. L’intervento del giovane ha provocato una reazione violenta da parte degli aggressori, che si sono scagliati contro di lui. Anche in questo caso è stato richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

