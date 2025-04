Softball

RESCALDINA – Arriva nella seconda giornata del campionato il primo successo stagionale per le Bulls Rescaldina, protagoniste di un doppio confronto equilibrato sul campo del Collecchio Softball. Dopo aver perso gara-1 per 4-3, la formazione lombarda ha saputo reagire nel secondo incontro, imponendosi con un netto 7-2 e conquistando così la prima vittoria della stagione 2025.

Nel Girone A, a prendersi la vetta solitaria è il Lacomes New Bollate, che domina entrambe le partite contro l’ASD Supramonte con risultati netti (22-0 e 11-0), approfittando dello stop subito dall’Avigliana Rebels in gara-1 contro il Legnano (8-1). Le torinesi si sono poi riscattate in gara-2 con una vittoria di misura (0-1), mantenendo la seconda posizione in classifica.

Nel Girone B, il maltempo ha condizionato il programma del weekend: è stata rinviata la sfida tra Nuove Pantere Lucca e Castionese, mentre tra Lupi Auto Fiorentina e ASD Azzanese si è disputata solo gara-1, vinta dalle ospiti per 12-2. Le Stars Ronchi, invece, firmano una doppietta spettacolare contro Dalmine LS Crocetta, ancora a secco di successi: 9-7 e 16-15 i risultati di due partite combattute fino all’ultimo inning.

I risultati della seconda giornata – Serie A2 Softball

Girone A

Voden Medical Legnano – Avigliana Rebels 8-1 (5°), 0-1

Lacomes New Bollate – Supramonte 22-0 (3°), 11-0 (4°)

Collecchio Softball – Bulls Rescaldina 4-3, 2-7

Girone B

Stars Ronchi – Dalmine LS Crocetta 9-7, 16-15

Lupi Auto Fiorentina – Azzanese Softball 2-12, gara-2 sospesa

Nuove Pantere Lucca – Castionese rinviata

Classifica parziale

Girone A

Lacomes New Bollate 1000 – Avigliana Rebels 750 – Voden Legnano 500 – Rescaldina, Collecchio, Supramonte 250

Girone B

Azzanese* 1000 – Castionese** 1000 – Lucca** 500 – Stars Ronchi 500 – Fiorentina* 333 – Crocetta 000

*Una gara in meno

**Due gare in meno

