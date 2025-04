Varesotto

SOMMA LOMBARDO – Vigili del fuoco in azione oggi pomeriggio a Somma Lombardo per un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato. L’allarme è scattato intorno alle 17 in via Giusti, dove il mezzo pesante è finito fuori dalla carreggiata.

Gli operatori dei vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul luogo, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Non risultano persone ferite o coinvolte nell’incidente. Ancora da chiarire le cause che hanno portato il camion a uscire di strada; da quantificare con precisione l’entità dei danni materiali.

(foto: immagini dell’intervento dei vigili del fuoco per l’autoarticolato che è uscito di strada a Somma Lombardo)

15042025