TRADATE – Un pomeriggio di musica e atmosfera primaverile al McDonald’s di Tradate, dove lo scorso fine settimana si è svolto un evento speciale: il “Concerto di primavera” con protagonisti gli allievi e le allieve del liceo musicale Bellini di Tradate. I giovani musicisti si sono esibiti all’interno del locale, animando l’ambiente con brani dal vivo che hanno spaziato tra diversi generi, offrendo ai presenti un’occasione insolita e coinvolgente per apprezzare il talento dei ragazzi.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione tra il McDonald’s di via Varesina e l’istituto scolastico tradatese, ha avuto un buon riscontro di pubblico e ha rappresentato un modo originale per avvicinare la musica al territorio, valorizzando al contempo l’impegno degli studenti.

(foto: un momento dell’appuntamento musicale che si è svolto al Mc Donald’s di Tradate)

15042025