UBOLDO – Cartelli per ricordare agli automobilisti di rispettare le distanze e di prestare attenzione nel sorpasso dei ciclisti: questa l’iniziativa “Salvaciclisti” del comune di Uboldo, inaugurata lo scorso 11 aprile in presenza del sindaco Luigi Clerici, dell’assessore Carlo Copreni, del comandante della polizia locale Alfredo Pontiggia, del presidente del team Helios, Stefano Moneta, e del ciclista Antonio Cortese, testimonial di Accpi e dell’associazione Io rispetto il ciclista.

“Inaugurazione svoltasi in un clima di partecipazione e attenzione – così racconta il ciclista sui social, ringraziando anche tutte le istituzioni presenti – Uboldo è un comune davvero bike friendly: ha voluto i cartelli salva ciclisti e si impegnerà nella realizzazione di nuove piste ciclabili”.

“Rispetta il ciclista, 1,5 metri possono salvare una vita”, così si legge sul cartello che, con una grafica semplice e diretta, raccomanda la prudenza agli automobilisti. Un progetto in cui Accpi e l’associazione Io rispetto il ciclista si sta impegnando e che, fino ad ora, ha raggiunto diversi comuni in provincia di Milano, Monza Brianza, Bergamo, Como e ora sbarca, proprio con questa inaugurazione ad Uboldo, nella provincia di Varese.

“Grazie Antonio – così commenta su Facebook Stefano Moneta – per averci dato l’opportunità di contribuire al sostegno di questa causa. La tutela ed il rispetto del ciclista e di ogni altro utente “debole” della strada prima di tutto”.

