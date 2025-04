Città

“Sono così frequenti gli homicidij d’animo deliberato, le roberie alla strada, gli assassinamenti, & altri delitti graui, & enormi commessi, & che del continuo si vanno commettendo in questo Stato da’ facinorosi banditi, & assassini contra la quiete de’ sudditi di S.M. senza rispetto della giustizia diuina, & humana, & particolarmente doppo ch’è spirata l’ultima grida de’ banditi de’ 10 di Marzo 1603, che si è visto per esperienza il frutto, che da essa n’è risultato. […]. Commanda Sua Eccellenza [Don Pedro Enriquez de Acevedo, Conte di Fuentes, Governatore dello Stato di Milano], che niuno di qual conditione si sia, ardisca ricettare, né alloggiare, ò dare alcuno aiuto, ò fauore in qual si voglia maniera ad alcuno condannato capitalmente di morte naturale, & bandito, o assassino, sotto pena della vita, & confiscatione de’ beni, né si admetterà scusa a’ padri, ò fratelli, ò altri parenti, che habbiano ricettato, ò dato aiuto a’ figliuoli, fratelli, ò altri parenti, i quali siano banditi, ò assassini”.

30 di maggio del 1609: il governo spagnolo dello Stato di Milano reitera, per l’ennesima volta, le norme per contrastare criminali e banditi. Lo fa con una grida (si potrebbe scrivere “di manzoniana memoria”), la “Grida generale contra banditi et assassini”, destinata anch’essa, come le precedenti, a sortire effetti più che trascurabili.

“Ordina ancora S.E. che se alcun bandito, ò assassino commetterà alcun delitto in qual si voglia Territorio di questo Dominio, per il quale venga dato alcun danno à qualche persona, ò università, prima li padri, ò fratelli, se ve ne saranno, & non essendouene, li parenti più congiunti fino al secondo grado siano obligati à resarcire i danni à chi gli hauerà patiti; & non essendoui parenti, ò congiunti, & come di sopra, ouero essendouene, ma poueri, & inhabili à poterli resarcire, sia tenuta la Communità di quel luogo, nel quale, ò nel suo Territorio, sarà commesso il delitto […]”.

Segue un lunghissimo elenco (si contano circa ottocento nomi) di assassini, banditi, sodomiti: tra di loro, fa capolino un certo “Stefano Picinino detto Serono”, potremmo definirlo “piscinin, brut e cativ”, cioè “piccolino” (nomen omen), “brutto” (probabilmente) e “cattivo” (visto il contesto). Il nostro però, nonostante la condizione di bandito, si trova in buona compagnia: nella lista allegata alla grida c’è “Francesco Bernardino Visconte da Brignano”, vale a dire il nobile criminale che ispirerà Alessandro Manzoni per la figura dell’Innominato. Con il Visconti troviamo citato anche “Pompeo suo Uccellatore”, forse accostabile alla figura del Nibbio, capo dei “bravi”. E poi, sempre scorrendo l’elenco, ecco spuntare, benché assassinato nel 1608, “Gio. Paolo Osio Monzasco”, vale a dire quell’Osio che suggerirà sempre a Manzoni i caratteri del personaggio di Egidio, seduttore e corruttore della Monaca di Monza: con lui nell’elenco anche “Camillo appellato il Rosso, seruitore dell’Osio”.

Chissà qual è stata, nel prosieguo, la storia del nostro “Picinino”, se ha operato nel nostro territorio (a nord di Milano, dove cinquant’anni prima aveva spadroneggiato il leggendario Giacomo Legorino), chissà se il nostro Stefano è sfuggito alle maglie della giustizia spagnola, se è morto di morte naturale o di morte violenta, magari durante la cattura: “Et in caso che sia ammazzato alcuno de i sopranominati, ouero qualch’uno de gli infrascritti, basterà, che sia presentato la testa dell’ammazzato per sufficiente proua che chi la presenta, ò in nome di chi sarà presentata sia stato d’interfettore, di modo che quanto alla proua basterà, che faccia constare dell’identità del bandito; & quando quel tale bandito fosse ammazzato in luogo, che non si potesse hauer la sua testa da presentare, basterà che si faccia constare per proua concludente, che quel tal bandito sia stato ammazzato, & da chi”.

Rimane una certezza, difficilmente scalfibile: nella Grande Storia, così come nelle piccole storie, uno di Saronno (anche “picinino”) lo trovi sempre.

