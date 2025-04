Altre news

CARONNO PERTUSELLA – Un centro cittadino che guarda al futuro senza dimenticare la propria storia. Il progetto esecutivo per la rigenerazione dell’ex Casa del Fascio è stato ufficialmente approvato dalla giunta comunale, segnando un momento cruciale per l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Giudici. L’intervento, destinato a trasformare un edificio simbolico in un moderno centro polifunzionale, è stato presentato per concorrere al bando nazionale promosso dalla presidenza del consiglio dei ministri, dedicato alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate.

La proposta si distingue per la sua visione ampia e innovativa: un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro, di cui 8,5 milioni richiesti attraverso il finanziamento del bando Smart Land (un progetto di rigenerazione urbana che coinvolge più comuni) e 1,5 milioni già stanziati dalle casse comunali.

Il piano prevede la creazione di spazi multifunzionali, con una sala consiliare, ambienti dedicati alle associazioni locali (tra cui Pro Loco, protezione civile e Fondazione Artos), una terrazza e una sala meeting. Cuore del progetto sarà una grande sala polivalente destinata a eventi e attività culturali, mentre l’area esterna si animerà con un teatro all’aperto, una palestra outdoor, un’area giochi e sportiva per giovani, spazi attrezzati per eventi pubblici e una copertura dedicata al mercato cittadino. Due spazi ipogei ospiteranno una zona espositiva tecnologica, accessibile anche tramite ambienti virtuali, connessi visivamente al teatro grazie a grandi vetrate.

L’intervento, che rispetta i vincoli imposti dalla sovrintendenza ai beni culturali, è stato definito dallo stesso primo cittadino come un’opportunità storica per la città, destinata ad avere un impatto significativo sull’intero tessuto urbano. La sua approvazione, avvenuta nei tempi stretti richiesti dal bando, ha riguardato esclusivamente l’aspetto tecnico, necessario per accedere alla selezione nazionale dei piani di sviluppo.

A vent’anni dall’acquisto dell’immobile da parte dell’allora giunta Borghi, Caronno Pertusella è pronta a voltare pagina, immaginando un futuro in cui spazi pubblici, cultura, innovazione e comunità possano finalmente incontrarsi in un’unica grande visione condivisa.

(foto d'archivio)

