Politica

SARONNO – È un esempio concreto di attenzione ai momenti di fragilità, ma anche di costruzione di percorsi condivisi di crescita e autonomia: è il Centro per la Famiglia, progetto che secondo la lista civica Insieme per Crescere “è di grande interesse, coerente con una visione di città che intende prendersi cura delle persone, in particolare nei momenti di maggiore fragilità, ma anche progettare con loro percorsi di crescita e di autonomia”.

Un’iniziativa, ricorda la civica, che affonda le sue radici nell’attività dell’allora assessore ai servizi sociali Ilaria Pagani. “Anche per progetti come questo, gestito dall’allora assessore Ilaria Pagani, Saronno negli scorsi anni è tornata ad essere un punto di riferimento nell’ambito sociale: non solo per i servizi offerti, ma anche per la capacità di fare rete e coinvolgere il territorio”.

Lo sguardo è rivolto anche al futuro. “Per il futuro occorre proseguire con sempre maggiore convinzione in questa direzione strategica, collaborando con utenti, operatori, istituzioni e professionisti. In questo senso, la co-progettazione condivisa tra sei comuni, la cooperativa Il Granello, la Fondazione Profumo di Betania Onlus e il Villaggio SOS è da intendersi proprio come un modello esemplare”.

Diversi i progetti concreti nati sotto questa impostazione. “Il progetto ‘Siblings’, l’EduLab del Granello, i Laboratori di primavera, il ciclo ‘Genitori in campo‘ e il percorso ‘Emozioni in gioco’, mettono a contatto famiglie e professionisti, delineando le basi di quella rete socio-educativa del territorio che occorre sempre più coltivare e far crescere”.

Anche l’accessibilità quotidiana è valorizzata: “Infine, lo sportello del martedì e del venerdì offre un supporto informativo che è un piccolo segno concreto di presenza e di accessibilità per tutti i cittadini”.

Un impegno che Insieme per Crescere auspica possa continuare e rafforzarsi. “Insieme per Crescere riconosce il valore di questa iniziativa e confida che l’elezione a Sindaca di Ilaria Pagani possa rappresentare un rilancio di questo metodo di progettazione sociale, ampliandone ancor più ambizioni e capacità di impatto”.

